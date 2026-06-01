Animations à la Citédo Poulpy’s Park 2ème édition La Citédo, espace aquatique du Pays de Montbéliard Sochaux samedi 13 juin 2026.

Sochaux

Animations à la Citédo Poulpy’s Park 2ème édition

La Citédo, espace aquatique du Pays de Montbéliard 7 Rue du Collège Sochaux Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

La Citédo se transforme en parc d’animations !

La Citédo vous propose un week-end festif et ludique à vivre en famille ou entre amis.

Au programme structures gonflables indoor et outdoor, bain de mousse, pêche aux canards, initiation Mermaid (sirène), Waterball, scooter subaquatique, joutes aquatiques et batailles de bombes à eau. Sans oublier les tours de magie de Sirius l’Illusionniste et votre photo souvenir.

Pour réserver vos places rendez-vous sur https://app.heitzfit.com/#/intro, sélectionnez le code centre 5283, créez un compte, accédez au magasin pour acheter vos entrées, et accédez au planning !

La Citédo, c’est bien plus qu’une piscine !

tarifs/personne, valables pour 1 seul jour (samedi ou dimanche). .

La Citédo, espace aquatique du Pays de Montbéliard 7 Rue du Collège Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 90 25 contact@lacitedo.fr

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English : Animations à la Citédo Poulpy’s Park 2ème édition

L’événement Animations à la Citédo Poulpy’s Park 2ème édition Sochaux a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD