Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS La Mals Sochaux
Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS La Mals Sochaux jeudi 22 octobre 2026.
Sochaux
Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS
La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Aymeric Lompret de retour avec son spectacle Yolo à Sochaux en octobre 2026.
Synopsis Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre. — Aymeric Lompret .
La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS
L’événement Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS Sochaux a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Sochaux (Doubs)
- LES PLANETES – ORCHESTRE VICTOR HUGO – LA MALS Sochaux 12 juin 2026
- LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS A QUATRE) LA MALS Sochaux 21 janvier 2027