Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS La Mals Sochaux

Sochaux

Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Aymeric Lompret de retour avec son spectacle Yolo à Sochaux en octobre 2026.

Synopsis Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre. — Aymeric Lompret .

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS

L’événement Spetacle de Aymeric Lompret à la MALS Sochaux a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)