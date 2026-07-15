Informations pratiques

Sochaux

Journée portes ouvertes

Harmonie de Sochaux Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Rdv le 3 septembre dès 16h pour rencontrer nos professeurs et essayer les instruments.

Vous pourrez vous informer et vous inscrire au sein d’une structure des plus accueillantes. .

Harmonie de Sochaux Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 58 99 33 contact@harmonie-peugeot.fr

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English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Sochaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD