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AGENDA · Sochaux

Journée portes ouvertes Sochaux

jeudi 3 septembre 2026 · Sochaux

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Adresse
Harmonie de Sochaux
Ville
25600 Sochaux
Département
Doubs
Tarif

Sochaux

Journée portes ouvertes

Harmonie de Sochaux Sochaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-09-03

Rdv le 3 septembre dès 16h pour rencontrer nos professeurs et essayer les instruments.
Vous pourrez vous informer et vous inscrire au sein d’une structure des plus accueillantes.   .

Harmonie de Sochaux Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 58 99 33  contact@harmonie-peugeot.fr

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English : Journée portes ouvertes

L’événement Journée portes ouvertes Sochaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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