Journée portes ouvertes Sochaux
jeudi 3 septembre 2026 · Sochaux
Informations pratiques
Sochaux
Journée portes ouvertes
Harmonie de Sochaux Sochaux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Rdv le 3 septembre dès 16h pour rencontrer nos professeurs et essayer les instruments.
Vous pourrez vous informer et vous inscrire au sein d’une structure des plus accueillantes. .
Harmonie de Sochaux Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 58 99 33 contact@harmonie-peugeot.fr
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English : Journée portes ouvertes
L’événement Journée portes ouvertes Sochaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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