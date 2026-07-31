Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale La Mals Sochaux
vendredi 20 novembre 2026 · La Mals · Sochaux
Informations pratiques
Sochaux
Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale
La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
MA scène nationale propose une soirée exceptionnelle consacrée à deux des plus grands compositeurs de l’opéra italien Giuseppe Verdi et Giacomo Puccini.
Interprété par l’Orchestre Victor Hugo et porté par deux solistes aux voix d’exception, ce concert met à l’honneur les plus belles pages du répertoire lyrique italien. Un rendez-vous placé sous le signe de l’émotion, de la passion et de la virtuosité.
Genre Musique classique · Opéra .
La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale
L’événement Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale Sochaux a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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