Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale La Mals Sochaux

Informations pratiques

Sochaux

Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux Doubs

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

MA scène nationale propose une soirée exceptionnelle consacrée à deux des plus grands compositeurs de l’opéra italien Giuseppe Verdi et Giacomo Puccini.

Interprété par l’Orchestre Victor Hugo et porté par deux solistes aux voix d’exception, ce concert met à l’honneur les plus belles pages du répertoire lyrique italien. Un rendez-vous placé sous le signe de l’émotion, de la passion et de la virtuosité.

Genre Musique classique · Opéra .

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale

L’événement Orchestre Victor Hugo Verdi & Puccini, i Maestri avec MAScène Nationale Sochaux a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD