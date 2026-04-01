ANIMATIONS À LA LUDOTHÈQUE Le Burgaud
ANIMATIONS À LA LUDOTHÈQUE Le Burgaud mercredi 29 avril 2026.
Le Burgaud
ANIMATIONS À LA LUDOTHÈQUE
LUDOTHÈQUE Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
La ludothèque du Burgaud, La Libellule , vous ouvre ses portes, et vous propose diverses animations.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à téléphoner au 06 46 23 01 61. .
LUDOTHÈQUE Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie marysemenuzzo1@gmail.com
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English :
The Burgaud toy library, La Libellule , opens its doors to you, and offers a range of activities.
L’événement ANIMATIONS À LA LUDOTHÈQUE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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