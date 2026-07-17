Animations à Saint-Laurent-des-Arbres, Église Saint-Laurent, Saint-Laurent-des-Arbres
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Saint-Laurent-des-Arbres
Informations pratiques
Animations à Saint-Laurent-des-Arbres 18 – 20 septembre Église Saint-Laurent Gard
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Programme
Vendredi 18 septembre
À 20h : visite guidée nocturne du village et de la tour Jacques-d’Euze, avec lampions pour les enfants. Inscriptions à partir de 19h30.
Samedi 19 septembre
L’église fortifiée sera ouverte toute la journée.
Des visites guidées de la tour Jacques-d’Euze et du donjon seront proposées à partir de 10h.
À 10h30 : visite des puits.
Trois visites guidées du village seront proposées : de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Inscriptions à partir de 9h30.
À 18h : concert du groupe Flor de Canela à l’église de Saint-Laurent-des-Arbres.
Dimanche 20 septembre
L’église fortifiée sera ouverte toute la journée.
Des visites guidées de la tour Jacques-d’Euze et du donjon seront proposées à partir de 10h.
Trois visites guidées du village seront proposées : de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Inscriptions à partir de 9h30.
À 18h : concert Luis & Rosa à l’église de Saint-Laurent-des-Arbres.
Église Saint-Laurent 7 Place Chanoine Durand, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres, France Saint-Laurent-des-Arbres 30126 Gard Occitanie 0466793378 https://mairie-stlaurentdesarbres.fr Église du XIIe siècle, fortifiée au XIVe siècle.
Programme :
©
À voir aussi à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard)
- Exposition : The Big One²², Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres 18 septembre 2026