Animations à Saint-Laurent-des-Arbres, Église Saint-Laurent, Saint-Laurent-des-Arbres

Informations pratiques

Animations à Saint-Laurent-des-Arbres 18 – 20 septembre Église Saint-Laurent Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Programme

Vendredi 18 septembre

À 20h : visite guidée nocturne du village et de la tour Jacques-d’Euze, avec lampions pour les enfants. Inscriptions à partir de 19h30.

Samedi 19 septembre

L’église fortifiée sera ouverte toute la journée.

Des visites guidées de la tour Jacques-d’Euze et du donjon seront proposées à partir de 10h.

À 10h30 : visite des puits.

Trois visites guidées du village seront proposées : de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Inscriptions à partir de 9h30.

À 18h : concert du groupe Flor de Canela à l’église de Saint-Laurent-des-Arbres.

Dimanche 20 septembre

L’église fortifiée sera ouverte toute la journée.

Des visites guidées de la tour Jacques-d’Euze et du donjon seront proposées à partir de 10h.

Trois visites guidées du village seront proposées : de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Inscriptions à partir de 9h30.

À 18h : concert Luis & Rosa à l’église de Saint-Laurent-des-Arbres.

Église Saint-Laurent 7 Place Chanoine Durand, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres, France Saint-Laurent-des-Arbres 30126 Gard Occitanie 0466793378 https://mairie-stlaurentdesarbres.fr Église du XIIe siècle, fortifiée au XIVe siècle.

Programme :

©