Animations ados Journée à Aquaparc

Frasne Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 08:30:00

fin : 2026-04-17 19:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Parc aquatique Aquaparc ! Parc d’attraction aquatique en Suisse Valais. Prévoir le pique-nique du midi. .

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

English : Animations ados Journée à Aquaparc

German : Animations ados Journée à Aquaparc

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations ados Journée à Aquaparc Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS