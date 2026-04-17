Le calendrier de la saison d’alpage, ville de Bulle, Bulle

Informations pratiques

Le calendrier de la saison d’alpage 21 juin – 23 septembre 2027 ville de Bulle District de la Gruyère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-21T00:00:00+02:00 – 2027-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2027-09-23T00:00:00+02:00 – 2027-09-23T23:59:00+02:00

La saison d’alpage en Suisse est inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO depuis le 5 décembre 2023. L’exposition «Le calendrier de la Saison d’alpage» dresse un inventaire vivant et documenté des activités des porteurs de tradition tout au long de l’année. Au travers de la photographie contemporaine et de la récolte de témoignages (podcast) elle répond à un besoin de transmission et de partage dans une région en forte mutation, entre ville et campagne.

Les 24 images exposées dans l’espace urbain interrogent les lieux communs de la saison d’alpage et en révèle de nouveaux aspects. L’artiste sélectionné propose son propre regard sur la tradition, permettant à différents publics d’y accéder par un angle inédit et contemporain.

Exposition organisée dans le cadre du Festival Photo-Fribourg.

ville de Bulle Bulle Bulle District de la Gruyère Fribourg +41 26 916 10 10 https://musee-gruerien.ch/ Bulle est une ville de plus de 26’000 habitants, chef-lieu du district de la Gruyère dans le canton de Fribourg. L’actuelle commune située à 771 mètres d’altitude est le fruit de la fusion entre Bulle et La Tour-de-Trême en 2006.

La saison d’alpage en Suisse est inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO depuis le 5 décembre 2023. L’exposition «Le calendrier de la Saison à…

© Mélanie Rouiller