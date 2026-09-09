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AGENDA · Saverne

Animations au Château de Grand Geroldseck Saverne

dimanche 20 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Château de Grand Geroldseck
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Animations au Château de Grand Geroldseck

Château de Grand Geroldseck Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion de la journée du patrimoine du dimanche 20 septembre, l’association Pro- Geroldseck vous invite à vous rendre au château du Grand-Géroldseck.   .

Château de Grand Geroldseck Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 56 95 19  progeroldseck@laposte.net

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English :

L’événement Animations au Château de Grand Geroldseck Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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