Informations pratiques

Saverne

Animations au Château de Grand Geroldseck

Château de Grand Geroldseck Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion de la journée du patrimoine du dimanche 20 septembre, l’association Pro- Geroldseck vous invite à vous rendre au château du Grand-Géroldseck. .

Château de Grand Geroldseck Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 56 95 19 progeroldseck@laposte.net

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English :

L’événement Animations au Château de Grand Geroldseck Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région