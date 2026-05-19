Concert au Port de Plaisance Saverne
Concert au Port de Plaisance Saverne jeudi 4 juin 2026.
Saverne
Concert au Port de Plaisance
Port de plaisance Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Un moment musical, au bord de l’eau à l’heure de l’apéro, tous les jeudis (juin, juillet et août) au Port de Plaisance. .
Port de plaisance Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 14 87 78 port@mairie-saverne.fr
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English :
L’événement Concert au Port de Plaisance Saverne a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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