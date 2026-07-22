Informations pratiques

Saverne

Escape Game géant Lupin dans la ville contre Monte Cristo

Centre-ville Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 13:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).

Énigmes Observation Dextérité

Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou du Comte de Monte Cristo et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge. .

Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 9 84 34 22 16

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English :

L’événement Escape Game géant Lupin dans la ville contre Monte Cristo Saverne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région