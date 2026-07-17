Informations pratiques

Saverne

Spectacle Le Cabaret des Rohan, bienvenue au Garrison

Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Un vent venu des années 20 souffle sur ce cabaret…

Un tout nouveau spectacle se prépare, rempli de surprises et d’émotions pour petits et grands !

– Des chevaux majestueux

– Des numéros de feu impressionnants

et des danses envoûtantes vous attendent pour une soirée unique.

Dans une ambiance rétro pleine de charme, laissez-vous emporter par la magie du spectacle. .

Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 90 63 59 loicverstraeten@hotmail.fr

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English :

L’événement Spectacle Le Cabaret des Rohan, bienvenue au Garrison Saverne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Saverne et sa région