Spectacle Le Cabaret des Rohan, bienvenue au Garrison Saverne
vendredi 7 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Spectacle Le Cabaret des Rohan, bienvenue au Garrison
Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Un vent venu des années 20 souffle sur ce cabaret…
Un tout nouveau spectacle se prépare, rempli de surprises et d’émotions pour petits et grands !
– Des chevaux majestueux
– Des numéros de feu impressionnants
et des danses envoûtantes vous attendent pour une soirée unique.
Dans une ambiance rétro pleine de charme, laissez-vous emporter par la magie du spectacle. .
Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 90 63 59 loicverstraeten@hotmail.fr
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English :
L’événement Spectacle Le Cabaret des Rohan, bienvenue au Garrison Saverne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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