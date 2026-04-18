Saverne

Marché des artisans

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-28 2026-07-23 2026-08-13

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Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 80 82 20 association.creatisames@gmail.com

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English :

L’événement Marché des artisans Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région