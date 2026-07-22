Informations pratiques

Saverne

Festival au Grés du Jazz Walid Ben Selim Here and Now

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien, nous vivons dans les faubourgs de l’Éternité. — Darwich

Voix et harpe. L’une porte la poésie soufie dans sa langue millénaire celle d’un artiste engagé, qui a quitté le Maroc en 2002 et puise dans une longue tradition de résistance par les mots. L’autre répond dans le langage universel et symbolique des cordes, redessinant les frontières entre musiques traditionnelles et contemporaines. Walid Ben Selim et la harpiste Marie-Marguerite Cano ont construit un espace rare méditation, souffle épique, dialogue entre Orient et Occident. Totalement acoustique, ce concert trouve dans le silence de grès de l’église de la Nativité de Saverne son écrin naturel.

Deux représentations (18 h ou 21 h) pour entrer, à son heure, dans ce silence habité. .

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival au Grés du Jazz Walid Ben Selim Here and Now Saverne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région