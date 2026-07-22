Festival au Grés du Jazz Walid Ben Selim Here and Now Saverne
mardi 11 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Festival au Grés du Jazz Walid Ben Selim Here and Now
Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien, nous vivons dans les faubourgs de l’Éternité. — Darwich
Voix et harpe. L’une porte la poésie soufie dans sa langue millénaire celle d’un artiste engagé, qui a quitté le Maroc en 2002 et puise dans une longue tradition de résistance par les mots. L’autre répond dans le langage universel et symbolique des cordes, redessinant les frontières entre musiques traditionnelles et contemporaines. Walid Ben Selim et la harpiste Marie-Marguerite Cano ont construit un espace rare méditation, souffle épique, dialogue entre Orient et Occident. Totalement acoustique, ce concert trouve dans le silence de grès de l’église de la Nativité de Saverne son écrin naturel.
Deux représentations (18 h ou 21 h) pour entrer, à son heure, dans ce silence habité. .
Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival au Grés du Jazz Walid Ben Selim Here and Now Saverne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Spectacle son & lumières Furtif Elementa Saverne 31 juillet 2026
- Cours de greffe Saverne 1 août 2026
- La Nuit des Étoiles Saverne 7 août 2026
- Spectacle Le Cabaret des Rohan, bienvenue au Garrison Saverne 7 août 2026
- Sortie photo à la Grotte Saint-Vit Saverne 9 août 2026