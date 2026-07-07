Informations pratiques

Saverne

Sortie photo à la Grotte Saint-Vit

Grotte Saint-Vit Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 05:30:00

fin : 2026-08-09 08:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Exploitez la lumière dorée & l’heure bleue du soir pour des images exceptionnelles.

En compagnie d’un photographe savernois professionnel. .

Grotte Saint-Vit Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 80 91 29 passionpixel@gmail.com

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English :

L’événement Sortie photo à la Grotte Saint-Vit Saverne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de Saverne et sa région