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Cours de greffe Saverne

Cours de greffe Saverne samedi 1 août 2026.

Adresse : Roseraie

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saverne

Cours de greffe

Roseraie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Gratuit pour les membres
Le greffage consiste à unir deux végétaux, pour multiplier l’un d’entre eux en reproduisant ses caractères propres (fleurs ou fruits, par exemple), en bénéficiant de la vigueur de l’autre.

Le cours de greffe, dispensé par le rosiériste René Barth de Lochwiller, comportera plusieurs parties pourquoi greffer, préparation du porte-greffe et du greffon, la greffe proprement dite, et la dernière opération appelée ligature qui peut se faire avec du raphia ou des attaches en caoutchouc.   .

Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 83 33 

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Free for members

L’événement Cours de greffe Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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