Saverne

Cours de greffe

Roseraie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Gratuit pour les membres

Le greffage consiste à unir deux végétaux, pour multiplier l’un d’entre eux en reproduisant ses caractères propres (fleurs ou fruits, par exemple), en bénéficiant de la vigueur de l’autre.

Le cours de greffe, dispensé par le rosiériste René Barth de Lochwiller, comportera plusieurs parties pourquoi greffer, préparation du porte-greffe et du greffon, la greffe proprement dite, et la dernière opération appelée ligature qui peut se faire avec du raphia ou des attaches en caoutchouc. .

Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 83 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free for members

L’événement Cours de greffe Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région