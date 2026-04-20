Cours de greffe Saverne
Cours de greffe Saverne samedi 1 août 2026.
Saverne
Cours de greffe
Roseraie Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Gratuit pour les membres
Le greffage consiste à unir deux végétaux, pour multiplier l’un d’entre eux en reproduisant ses caractères propres (fleurs ou fruits, par exemple), en bénéficiant de la vigueur de l’autre.
Le cours de greffe, dispensé par le rosiériste René Barth de Lochwiller, comportera plusieurs parties pourquoi greffer, préparation du porte-greffe et du greffon, la greffe proprement dite, et la dernière opération appelée ligature qui peut se faire avec du raphia ou des attaches en caoutchouc. .
Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 83 33
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L’événement Cours de greffe Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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