Informations pratiques

Saverne

Les Vacances au Musée

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-31

JEUDI 23 JUILLET à 10h30

Ombre chinoise

Durée 1h30

Public 4-6 ans

Gratuit sur inscription à musee.rohan@mairie-saverne.fr OU au 03 88 71 63 95

VENDREDI 31 JUILLET à 15h

Atelier aquarelle

En partenariat avec Pauline Decker, aquarelliste, illustratrice d’art

Durée 1h30

Public 7-11 ans

Gratuit sur inscription à musee.rohan@mairie-saverne.fr OU au 03 88 71 63 95 0 .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr

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English :

L’événement Les Vacances au Musée Saverne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région