Les Vacances au Musée Saverne
jeudi 23 juillet 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Les Vacances au Musée
Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-31
JEUDI 23 JUILLET à 10h30
Ombre chinoise
Durée 1h30
Public 4-6 ans
Gratuit sur inscription à musee.rohan@mairie-saverne.fr OU au 03 88 71 63 95
VENDREDI 31 JUILLET à 15h
Atelier aquarelle
En partenariat avec Pauline Decker, aquarelliste, illustratrice d’art
Durée 1h30
Public 7-11 ans
Gratuit sur inscription à musee.rohan@mairie-saverne.fr OU au 03 88 71 63 95 0 .
Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Vacances au Musée Saverne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- LILA MAY PATRICK BRUEL – LILA MAY PATRICK BRUEL HOUSE OF BRAS PARC DU CHATEAU DES ROHAN Saverne 18 juillet 2026
- Festival Les Alpagas Bleus Lila May, Patrick Bruel & House of Brass Saverne 18 juillet 2026
- Concert Accord Majeur Saverne 25 juillet 2026
- Spectacle son & lumières Furtif Elementa Saverne 31 juillet 2026
- Cours de greffe Saverne 1 août 2026