UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saverne

Les Vacances au Musée Saverne

jeudi 23 juillet 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Saverne

Les Vacances au Musée

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-31

JEUDI 23 JUILLET à 10h30

Ombre chinoise

Durée 1h30

Public 4-6 ans

Gratuit sur inscription à musee.rohan@mairie-saverne.fr OU au 03 88 71 63 95

VENDREDI 31 JUILLET à 15h

Atelier aquarelle

En partenariat avec Pauline Decker, aquarelliste, illustratrice d’art

Durée 1h30

Public 7-11 ans

Gratuit sur inscription à musee.rohan@mairie-saverne.fr OU au 03 88 71 63 95 0  .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95  musee.rohan@mairie-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Vacances au Musée Saverne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)