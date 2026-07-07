Informations pratiques

Saverne

Musiques et textes au jardin public interreligieux

Jardin interreligieux Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

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Jardin interreligieux Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21 koch.alfred.55@gmail.com

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English :

L’événement Musiques et textes au jardin public interreligieux Saverne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Saverne et sa région