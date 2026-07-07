AGENDA · Saverne
Musiques et textes au jardin public interreligieux Saverne
mercredi 12 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Musiques et textes au jardin public interreligieux
Jardin interreligieux Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26
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Jardin interreligieux Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21 koch.alfred.55@gmail.com
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English :
L’événement Musiques et textes au jardin public interreligieux Saverne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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