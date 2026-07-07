UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saverne

Musiques et textes au jardin public interreligieux Saverne

mercredi 12 août 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Jardin interreligieux
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Musiques et textes au jardin public interreligieux

Jardin interreligieux Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-26

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Jardin interreligieux Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21  koch.alfred.55@gmail.com

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English :

L’événement Musiques et textes au jardin public interreligieux Saverne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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