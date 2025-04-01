Vente de Solidarité Emmaüs Saverne
Vente de Solidarité Emmaüs Saverne samedi 4 avril 2026.
Vente de Solidarité Emmaüs
10 rue Gustave Godenberg Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Vente de timbres, vêtements neufs, produits d’entretien et 50% de remise sur la vaisselle. .
10 rue Gustave Godenberg Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 34 71 emmaus.saverne@orange.fr
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English :
L’événement Vente de Solidarité Emmaüs Saverne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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