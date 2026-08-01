Balades au fil de l’eau Saverne
vendredi 7 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Balades au fil de l’eau
Port de Plaisance Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18
Envie d’une ambiance zen et déconnectée ? Embarquez à bord de la fameuse barge pour 45 minutes de navigation sur le Canal de la Marne au Rhin avec un capitaine plein d’humour !
Du 31 juillet au 18 septembre 2026
Tous les vendredis à 15 h et à 16 h.
RDV au Port de plaisance, 10 minutes avant le départ.
Billetterie à l’Office de Tourisme (Places limitées N’hésitez pas à réserver vos places au 03 88 91 80 47). .
Port de Plaisance Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Balades au fil de l’eau Saverne a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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