Informations pratiques

Saverne

Balades au fil de l’eau

Port de Plaisance Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

Envie d’une ambiance zen et déconnectée ? Embarquez à bord de la fameuse barge pour 45 minutes de navigation sur le Canal de la Marne au Rhin avec un capitaine plein d’humour !

Du 31 juillet au 18 septembre 2026

Tous les vendredis à 15 h et à 16 h.

RDV au Port de plaisance, 10 minutes avant le départ.

Billetterie à l’Office de Tourisme (Places limitées N’hésitez pas à réserver vos places au 03 88 91 80 47). .

Port de Plaisance Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Balades au fil de l’eau Saverne a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région