Informations pratiques

Saverne

Au grès du jazz Walid Ben Selim

Place de l’Église Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Walid Ben Selim et la harpiste Marie-Marguerite Cano ont construit un espace rare méditation, souffle épique et dialogue entre Orient et Occident. Ce concert acoustique trouve dans le silence de grès de Église, son écrin naturel.

Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien, nous vivons dans les faubourgs de l’Éternité. — Darwich Voix et harpe. L’une porte la poésie soufie dans sa langue millénaire celle d’un artiste engagé, qui a quitté le Maroc en 2002 et puise dans une longue tradition de résistance par les mots. L’autre répond dans le langage universel et symbolique des cordes, redessinant les frontières entre musiques traditionnelles et contemporaines. Walid Ben Selim et la harpiste Marie-Marguerite Cano ont construit un espace rare méditation, souffle épique, dialogue entre Orient et Occident. Totalement acoustique, ce concert trouve dans le silence de grès de l’église de la Nativité de Saverne son écrin naturel. Deux représentations (18h ou 21h) pour entrer, à son heure, dans ce silence habité.

Concert payant, en configuration debout

Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .

Place de l’Église Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.fr

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English :

Walid Ben Selim and harpist Marie-Marguerite Cano have created a unique space: one of meditation, epic grandeur, and dialogue between East and West. This acoustic concert finds its natural setting in the silence of the church’s stone walls.

L’événement Au grès du jazz Walid Ben Selim Saverne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre