Au grès du jazz Walid Ben Selim Saverne
mardi 11 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Au grès du jazz Walid Ben Selim
Place de l’Église Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Walid Ben Selim et la harpiste Marie-Marguerite Cano ont construit un espace rare méditation, souffle épique et dialogue entre Orient et Occident. Ce concert acoustique trouve dans le silence de grès de Église, son écrin naturel.
Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien, nous vivons dans les faubourgs de l’Éternité. — Darwich Voix et harpe. L’une porte la poésie soufie dans sa langue millénaire celle d’un artiste engagé, qui a quitté le Maroc en 2002 et puise dans une longue tradition de résistance par les mots. L’autre répond dans le langage universel et symbolique des cordes, redessinant les frontières entre musiques traditionnelles et contemporaines. Walid Ben Selim et la harpiste Marie-Marguerite Cano ont construit un espace rare méditation, souffle épique, dialogue entre Orient et Occident. Totalement acoustique, ce concert trouve dans le silence de grès de l’église de la Nativité de Saverne son écrin naturel. Deux représentations (18h ou 21h) pour entrer, à son heure, dans ce silence habité.
Concert payant, en configuration debout
Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .
Place de l’Église Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 contact@festival-augresdujazz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Walid Ben Selim and harpist Marie-Marguerite Cano have created a unique space: one of meditation, epic grandeur, and dialogue between East and West. This acoustic concert finds its natural setting in the silence of the church’s stone walls.
L’événement Au grès du jazz Walid Ben Selim Saverne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)
- Festival Les Alpagas Bleus Redlight Dreams, Stephan Eicher & Matmatah Saverne 17 juillet 2026
- LILA MAY PATRICK BRUEL – LILA MAY PATRICK BRUEL HOUSE OF BRAS PARC DU CHATEAU DES ROHAN Saverne 18 juillet 2026
- Festival Les Alpagas Bleus Lila May, Patrick Bruel & House of Brass Saverne 18 juillet 2026
- Les Vacances au Musée Saverne 23 juillet 2026
- Concert Accord Majeur Saverne 25 juillet 2026