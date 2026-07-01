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AGENDA · Saverne

Sophro-balade parents enfants Saverne

mercredi 22 juillet 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
D 1004
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Sophro-balade parents enfants

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier sophrologie parents-enfants avec Lauriane Huntzinger.   .

D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 10 44 83  contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Sophro-balade parents enfants Saverne a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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