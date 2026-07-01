AGENDA · Saverne
Sophro-balade parents enfants Saverne
mercredi 22 juillet 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Sophro-balade parents enfants
D 1004 Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier sophrologie parents-enfants avec Lauriane Huntzinger. .
D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 10 44 83 contactsjbsav@gmail.com
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English :
L’événement Sophro-balade parents enfants Saverne a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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