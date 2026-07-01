Informations pratiques

Saverne

Sophro-balade parents enfants

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier sophrologie parents-enfants avec Lauriane Huntzinger. .

D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 10 44 83 contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Sophro-balade parents enfants Saverne a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme de Saverne et sa région