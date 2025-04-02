Contes pour les enfants Saverne
Contes pour les enfants Saverne mercredi 1 juillet 2026.
Saverne
Contes pour les enfants
12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Contes pour les enfants. .
12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22 info.bmsaverne@orange.fr
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English :
L’événement Contes pour les enfants Saverne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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