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Contes pour les enfants Saverne

Contes pour les enfants Saverne mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
12 rue des Églises
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saverne

Contes pour les enfants

12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Contes pour les enfants.   .

12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22  info.bmsaverne@orange.fr

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English :

L’événement Contes pour les enfants Saverne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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