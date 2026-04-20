Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition des Artistes Indépendants d’Alsace Saverne

Exposition des Artistes Indépendants d’Alsace Saverne dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Route de Paris

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saverne

Exposition des Artistes Indépendants d’Alsace

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

AIDA Galerie est l’outil de diffusion d’une centaine d’artistes. Afin de s’ouvrir à de nouveaux publics, les artistes s’exposent régulièrement hors les murs de la galerie en participant chaque année à divers projets, événements ou expositions.   .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99  info@roseraie-saverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition des Artistes Indépendants d’Alsace Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)