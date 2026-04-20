Saverne

Exposition des Artistes Indépendants d’Alsace

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

AIDA Galerie est l’outil de diffusion d’une centaine d’artistes. Afin de s’ouvrir à de nouveaux publics, les artistes s’exposent régulièrement hors les murs de la galerie en participant chaque année à divers projets, événements ou expositions. .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr

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English :

L’événement Exposition des Artistes Indépendants d’Alsace Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région