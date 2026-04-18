Saverne

Brocante du Nautic Club

Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Chiner aux aurores ou profiter d’une balade dominicale en famille dans le cadre exceptionnel du Parc du Château des Rohan ! Allez vous dénicher un objet rare ou vintage ? Ne partez pas sans visiter le port de plaisance et le centre-ville de Saverne ! .

Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 88 44

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English :

L’événement Brocante du Nautic Club Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région