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Brocante du Nautic Club Saverne

Brocante du Nautic Club Saverne dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Parc du Château des Rohan

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saverne

Brocante du Nautic Club

Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Chiner aux aurores ou profiter d’une balade dominicale en famille dans le cadre exceptionnel du Parc du Château des Rohan ! Allez vous dénicher un objet rare ou vintage ? Ne partez pas sans visiter le port de plaisance et le centre-ville de Saverne !   .

Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 88 44 

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English :

L’événement Brocante du Nautic Club Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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