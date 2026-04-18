Brocante du Nautic Club Saverne
Brocante du Nautic Club Saverne dimanche 28 juin 2026.
Saverne
Brocante du Nautic Club
Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Chiner aux aurores ou profiter d’une balade dominicale en famille dans le cadre exceptionnel du Parc du Château des Rohan ! Allez vous dénicher un objet rare ou vintage ? Ne partez pas sans visiter le port de plaisance et le centre-ville de Saverne ! .
Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 88 44
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English :
L’événement Brocante du Nautic Club Saverne a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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