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Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne

Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Église protestante

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saverne

Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch

Église protestante Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Concert au bénéfice des orphelins du pays.   .

Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21 

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English :

L’événement Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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