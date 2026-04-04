Saverne

Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch

Église protestante Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Concert au bénéfice des orphelins du pays. .

Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21

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English :

L’événement Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région