Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne
Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne mardi 7 juillet 2026.
Saverne
Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch
Église protestante Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Concert au bénéfice des orphelins du pays. .
Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21
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English :
L’événement Concert de l’ensemble ukrainien Sbrutsch Saverne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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