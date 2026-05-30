Western Roots Festival Saverne
Western Roots Festival Saverne samedi 4 juillet 2026.
Saverne
Western Roots Festival
Chemin du Niederbarr Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Samedi 04 & Dimanche 05 Juillet 2026
Au Club hippique de Saverne aura lieu la première édition du Western Roots Festival
Une édition spécial Independance Day
Venez vivre un week-end unique, au programme:
– Découvrez la fauconnerie avec la Fauconnerie Display Team
– Un show artistique nocturne unique en son genre avec la troupe Caballeria, mais Ilona Michaux Hairartist, Max alias KickFlipBarber, La nuée bleue et bien plus encore
Un show exceptionnel mêlant différents univers artistiques !
Pas moins de 10 concerts country pendant 2 jours !
Déambulez au milieu des exposants, artisans, artistes qui viendront vous faire découvrir leur univers. .
Chemin du Niederbarr Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 64 59 22 56 westernrootsfestival@gmail.com
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English :
L’événement Western Roots Festival Saverne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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