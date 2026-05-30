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Portes Ouvertes des Pompiers Saverne

Portes Ouvertes des Pompiers Saverne mardi 14 juillet 2026.

Adresse
21 rue de l'Orangerie
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Saverne

Portes Ouvertes des Pompiers

21 rue de l’Orangerie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

  .

21 rue de l’Orangerie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 27 22 

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English :

L’événement Portes Ouvertes des Pompiers Saverne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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