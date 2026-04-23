Saverne

Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer

Église protestante Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 54

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English :

L’événement Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région