Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne
Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne samedi 30 mai 2026.
Saverne
Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer
Église protestante Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
.
Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 54
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English :
L’événement Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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