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Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne

Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne samedi 30 mai 2026.

Adresse : Église protestante

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saverne

Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer

Église protestante Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 54 

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English :

L’événement Ciné-concert par Nicolas Kilhoffer Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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