Spectacle son & lumières Furtif Elementa Saverne
Spectacle son & lumières Furtif Elementa Saverne vendredi 31 juillet 2026.
Saverne
Spectacle son & lumières Furtif Elementa
Cloître des Récollets Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-09-03
FURTIF est une création lumière et musicale imaginée par Julien Voarick, avec la collaboration musicale de Nicolas Kuprycz.
Une immersion sensorielle autour des quatre éléments, pensée comme une traversée visuelle et sonore de 55 minutes. .
Cloître des Récollets Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est o431@o431.fr
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English :
L’événement Spectacle son & lumières Furtif Elementa Saverne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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