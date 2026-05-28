UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saverne

Soirée Blanche Saverne

vendredi 21 août 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parc du Château des Rohan
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Soirée Blanche

Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Shopping & Pays de Saverne vous propose la traditionnelle soirée blanche le vendredi 21 août 2026 !   .

Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Soirée Blanche Saverne a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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