AGENDA · Saverne
Soirée Blanche Saverne
vendredi 21 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Soirée Blanche
Parc du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Shopping & Pays de Saverne vous propose la traditionnelle soirée blanche le vendredi 21 août 2026 ! .
Parc du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Soirée Blanche Saverne a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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