Animations au château de La Renaudie Saint-Front-la-Rivière
vendredi 28 août 2026 · Saint-Front-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Front-la-Rivière
Animations au château de La Renaudie
Château de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi à partir de 18h marché d’artisans, buvette, sandwichs et frites. 21h concert de jazz manouche avec Nuage de Jazz
samedi visites guidées du château à 10h, 14h et 16h, restauration et buvette
dimanche visite guidée à 10h30, restauration et buvette .
Château de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 43 62
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English : Animations au château de La Renaudie
L’événement Animations au château de La Renaudie Saint-Front-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin