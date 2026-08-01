Informations pratiques

Saint-Front-la-Rivière

Animations au château de La Renaudie

Château de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi à partir de 18h marché d’artisans, buvette, sandwichs et frites. 21h concert de jazz manouche avec Nuage de Jazz

samedi visites guidées du château à 10h, 14h et 16h, restauration et buvette

dimanche visite guidée à 10h30, restauration et buvette .

Château de la Renaudie Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 60 43 62

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English : Animations au château de La Renaudie

L’événement Animations au château de La Renaudie Saint-Front-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin