Animations au domaine de la Gandonnière, la gandonnière teloché, Teloché

Informations pratiques

Animations au domaine de la Gandonnière Samedi 19 septembre, 10h00 la gandonnière teloché Sarthe

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le domaine de la Gandonnière à Teloché ouvre ses portes le samedi 19 septembre pour les journées européennes du patrimoine 2026.

Animations gratuites – Entrée libre

Au programme :

Samedi de 10h à 18h :

– Exposition sur le chanvre dans le Belinois en partenariat avec la mairie de Teloché

– Exposition sur les toitures en coque de bateau renversée, dit à la « Philibert Delorme »

Samedi après-midi :

– Concert avec l’école de musique de l’Orée de Bercé-Belinois

la gandonnière teloché 72220 Teloché Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

Le domaine de la Gandonnière à Teloché ouvre ses portes le samedi 19 septembre pour les journées européennes du patrimoine 2026.

©Domaine de la Gandonnière