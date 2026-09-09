Animations au domaine de la Gandonnière, la gandonnière teloché, Teloché
samedi 19 septembre 2026 · la gandonnière teloché · Teloché
Informations pratiques
Animations au domaine de la Gandonnière Samedi 19 septembre, 10h00 la gandonnière teloché Sarthe
Entrée libre – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le domaine de la Gandonnière à Teloché ouvre ses portes le samedi 19 septembre pour les journées européennes du patrimoine 2026.
Animations gratuites – Entrée libre
Au programme :
- Samedi de 10h à 18h :
– Exposition sur le chanvre dans le Belinois en partenariat avec la mairie de Teloché
– Exposition sur les toitures en coque de bateau renversée, dit à la « Philibert Delorme »
- Samedi après-midi :
– Concert avec l’école de musique de l’Orée de Bercé-Belinois
la gandonnière teloché 72220 Teloché Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire
Le domaine de la Gandonnière à Teloché ouvre ses portes le samedi 19 septembre pour les journées européennes du patrimoine 2026.
©Domaine de la Gandonnière