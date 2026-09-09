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Animations au domaine de la Gandonnière, la gandonnière teloché, Teloché

samedi 19 septembre 2026 · la gandonnière teloché · Teloché

Animations au domaine de la Gandonnière, la gandonnière teloché, Teloché

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
la gandonnière teloché
Adresse
72220 Teloché
Ville
72220 Teloché
Département
Sarthe
Tarif
Entrée libre - Gratuit

Animations au domaine de la Gandonnière Samedi 19 septembre, 10h00 la gandonnière teloché Sarthe

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le domaine de la Gandonnière à Teloché ouvre ses portes le samedi 19 septembre pour les journées européennes du patrimoine 2026.
Animations gratuites – Entrée libre
Au programme :

  • Samedi de 10h à 18h :

– Exposition sur le chanvre dans le Belinois en partenariat avec la mairie de Teloché
– Exposition sur les toitures en coque de bateau renversée, dit à la « Philibert Delorme »

  • Samedi après-midi :

– Concert avec l’école de musique de l’Orée de Bercé-Belinois

la gandonnière teloché 72220 Teloché Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire
Le domaine de la Gandonnière à Teloché ouvre ses portes le samedi 19 septembre pour les journées européennes du patrimoine 2026.

©Domaine de la Gandonnière

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