Jeu de piste Baludik : Le secret des Arbres à Teloché, Teloché, Teloché
samedi 19 septembre 2026 · Teloché
Informations pratiques
Jeu de piste Baludik : Le secret des Arbres à Teloché 19 et 20 septembre Teloché Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
JEU DE PISTE NUMÉRIQUE BALUDIK – LE SECRET DES ARBRES – TELOCHÉ
Rejoignez le petit renard Rouxy, et découvrez le jeu de piste numérique Baludik » » à Teloché.
Ce jeu de piste de 1,7 km met en scène les arbres remarquables de la Commune de Teloché.
Plusieurs arbres ont besoin de votre aide ! Un mauvais esprit a ensorcelé leurs boucliers protecteurs, menaçant leurs secrets. Aux côtés de Rouxy, un naturaliste aventurier, votre mission si vous l’acceptez sera de libérer ces arbres pour réactiver les boucliers. Pour y arriver, il faudra faire preuve de ruse et résoudre des énigmes, afin que les arbres vous révèlent leurs secrets…
Une manière ludique de sensibiliser à la préservation de l’environnement et d’en apprendre davantage sur la nature qui nous entoure.
Départ : Place des Olympiades à Teloché. (pas de départ spécifique, vous commencez dès que vous êtes sur la place).
Gratuit – Tout public, enfants et adultes
Boucle de 1,7 km
Entre 1h15 et 1h30, à votre rythme
Téléchargez gratuitement l’application Baludik sur Google Play ou l’App Store, scannez le QR Code et laissez-vous guider !
À vos smartphones, prêts, partez à la découverte des arbres remarquables de Teloché !
Teloché place des olympiades 72220 teloché Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire
JEU DE PISTE NUMÉRIQUE BALUDIK – LE SECRET DES ARBRES – TELOCHÉ
©CDC Orée de Bercé-Belinois