Animations au Skatepark de Courseulles Skatepark Courseulles-sur-Mer
Animations au Skatepark de Courseulles Skatepark Courseulles-sur-Mer samedi 9 mai 2026.
Courseulles-sur-Mer
Animations au Skatepark de Courseulles
Skatepark Avenue de la Libération Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Initiation pour tout public (skate, roller, trottinette), apprentissage de figures simples et rappel des règles de sécurité
Initiation pour tout public (skate, roller, trottinette), apprentissage de figures simples et rappel des règles de sécurité .
Skatepark Avenue de la Libération Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Animations au Skatepark de Courseulles
Introduction to skateboarding, rollerblading and scootering for all ages, learning simple tricks and safety rules.
L’événement Animations au Skatepark de Courseulles Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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