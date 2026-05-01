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Animations au Skatepark de Courseulles Skatepark Courseulles-sur-Mer

Animations au Skatepark de Courseulles Skatepark Courseulles-sur-Mer samedi 9 mai 2026.

Lieu : Skatepark

Adresse : Avenue de la Libération

Ville : 14470 Courseulles-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Courseulles-sur-Mer

Animations au Skatepark de Courseulles

Skatepark Avenue de la Libération Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Initiation pour tout public (skate, roller, trottinette), apprentissage de figures simples et rappel des règles de sécurité
Initiation pour tout public (skate, roller, trottinette), apprentissage de figures simples et rappel des règles de sécurité   .

Skatepark Avenue de la Libération Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie   communication@ville-courseulles.fr

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English : Animations au Skatepark de Courseulles

Introduction to skateboarding, rollerblading and scootering for all ages, learning simple tricks and safety rules.

L’événement Animations au Skatepark de Courseulles Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Cœur de Nacre

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