Braderie Printemps La Patte d’Eph Boutique écosolidaire Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Braderie Printemps

La Patte d’Eph Boutique écosolidaire 5 rue du Soleil Levant Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Braderie de Printemps Boutique Ecosolidaire. Vêtements homme femme- maroquinerie, chaussures, linge de maison. Très petits prix

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La Patte d’Eph Boutique écosolidaire 5 rue du Soleil Levant Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 97 22 37 secourscatholiquecourseullessurmer.141@secours-catholique.org

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English : Braderie Printemps

Spring flea market Boutique Ecosolidaire. Men’s and women’s clothing, leather goods, shoes, household linen. Very low prices

L’événement Braderie Printemps Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité