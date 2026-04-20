Braderie Printemps La Patte d’Eph Boutique écosolidaire Courseulles-sur-Mer
Braderie Printemps La Patte d’Eph Boutique écosolidaire Courseulles-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Courseulles-sur-Mer
Braderie Printemps
La Patte d’Eph Boutique écosolidaire 5 rue du Soleil Levant Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Braderie de Printemps Boutique Ecosolidaire. Vêtements homme femme- maroquinerie, chaussures, linge de maison. Très petits prix
Braderie de Printemps Boutique Ecosolidaire. Vêtements homme femme- maroquinerie, chaussures, linge de maison. Très petits prix .
La Patte d’Eph Boutique écosolidaire 5 rue du Soleil Levant Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 97 22 37 secourscatholiquecourseullessurmer.141@secours-catholique.org
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English : Braderie Printemps
Spring flea market Boutique Ecosolidaire. Men’s and women’s clothing, leather goods, shoes, household linen. Very low prices
L’événement Braderie Printemps Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité
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