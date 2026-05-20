Concert par 3 chorales réunies ! rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Concert par 3 chorales réunies !

rue de l’Edit Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Avec le chœur Marguerite Rioult de Courseulles, Interlude de Falaise et La Dives à l’unisson de Saint Pierre sur Dives pour interpréter l’opéra de Giuseppe Verdi La Traviata

Le dimanche 28 juin à 18h , le Choeur Marguerite Rioult de Courseulles joindra ses voix à celles de deux autres chorales : Interlude ( Falaise) et La Dives à l’Unisson ( Saint Pierre sur Dives ) pour interpréter l’opéra de Giuseppe Verdi La Traviata en version concert. La représentation aura lieu dans la salle de l’Edit (rue de l’Edit) à Courseulles.

Fanny Le Roy accompagnera au piano choeurs et solistes.

L’opéra de Verdi La Traviata composé en 1852 est une version musicale du roman d’Alexandre Dumas fils La Dame aux Camélias . Les choeurs seront dirigés par Camille Nicolas qui endossera en même temps comme soprane le rôle de Violetta héroïne malheureuse de l’oeuvre. Alfredo , amant de Violetta sera incarné par le ténor Jérémy Florent et Nicolas François prêtera sa voix de baryton à Germont , père d’Alfredo.

Ces trois solistes seront entourés par le grand choeur (80 chanteurs ), qui est un personnage à part entière de l’oeuvre car dans ses interventions, il dialogue avec Violetta , Alfredo et Germont) . Le public reconnaîtra certains des grands airs : le célèbre Libiamo qui entraîne à la fête, les Zingarelles ( pour les voix des dames ) et les Matadors (pour les messieurs ). .

rue de l’Edit Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 66 97 47 06 mariefrancoise.lefauconnier@gmail.com

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English : Concert par 3 chorales réunies !

With the Marguerite Rioult choir from Courseulles, Interlude from Falaise and La Dives à l’unisson from Saint Pierre sur Dives to perform Giuseppe Verdi’s opera La Traviata.

L’événement Concert par 3 chorales réunies ! Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité