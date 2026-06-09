Tournoi de beach volley FNX#Summer Plage Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Tournoi de beach volley FNX#Summer

Plage Avenue des Essarts Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

N’oubliez pas de commander vos menus lors de vos inscriptions pour bénéficier d’un tarif préférentiel

Le FNX#Summer 2026 fait son entrée parmi les tournois du Volley Club Hérouville alors si vous souhaitez passer un moment convivial et sportif sur la belle plage de Courseulles sur Mer, n’hésitez surtout pas à vous inscrire.

Côté restauration, le Sunny Bar vous propose deux menus galette kebab ou galette jambon.

N’oubliez pas de commander vos menus lors de vos inscriptions pour bénéficier d’un tarif préférentiel. .

Plage Avenue des Essarts Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 78 09 98 26 volleyclubherouville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de beach volley FNX#Summer

Don’t forget to order your menus when you register to benefit from preferential rates.

L’événement Tournoi de beach volley FNX#Summer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Calvados Attractivité