Tournoi de beach volley FNX#Summer Plage Courseulles-sur-Mer
Tournoi de beach volley FNX#Summer Plage Courseulles-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Courseulles-sur-Mer
Tournoi de beach volley FNX#Summer
Plage Avenue des Essarts Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
N’oubliez pas de commander vos menus lors de vos inscriptions pour bénéficier d’un tarif préférentiel
Le FNX#Summer 2026 fait son entrée parmi les tournois du Volley Club Hérouville alors si vous souhaitez passer un moment convivial et sportif sur la belle plage de Courseulles sur Mer, n’hésitez surtout pas à vous inscrire.
Côté restauration, le Sunny Bar vous propose deux menus galette kebab ou galette jambon.
N’oubliez pas de commander vos menus lors de vos inscriptions pour bénéficier d’un tarif préférentiel. .
Plage Avenue des Essarts Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 78 09 98 26 volleyclubherouville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de beach volley FNX#Summer
Don’t forget to order your menus when you register to benefit from preferential rates.
L’événement Tournoi de beach volley FNX#Summer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Courseulles-sur-Mer (Calvados)
- Apasionado Quartet en concert au Charbon Au Charbon Tiers-Lieux Courseulles-sur-Mer 13 juin 2026
- Vide-greniers Courseulles-sur-Mer 14 juin 2026
- Apprendre les bases de la photo avec un appareil reflex ou hybride Déco-palette Fabrication de mobilier en bois de palette Courseulles-sur-Mer 18 juin 2026
- Fête de la musique Courseulles-sur-Mer 21 juin 2026
- Atelier maquette diorama avec Déco palette Au Charbon Courseulles-sur-Mer 24 juin 2026