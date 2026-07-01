Soirée musicale 80 Jetée Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Soirée musicale 80

Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée de folie à ne pas rater avec Philippe Cataldo et Duo Ortet, comme invités d’honneur.

Une soirée de folie à ne pas rater avec Philippe Cataldo et Duo Ortet, comme invités d’honneur. .

Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie mairie@ville-courseulles.fr

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English : Soirée musicale 80

A wild night not to be missed, with Philippe Cataldo and Duo Ortet as guests of honour.

L’événement Soirée musicale 80 Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité