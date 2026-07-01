Soirée musicale 80 Jetée Courseulles-sur-Mer
jeudi 30 juillet 2026 · Jetée · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Soirée musicale 80
Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une soirée de folie à ne pas rater avec Philippe Cataldo et Duo Ortet, comme invités d’honneur.
Une soirée de folie à ne pas rater avec Philippe Cataldo et Duo Ortet, comme invités d’honneur. .
Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie mairie@ville-courseulles.fr
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English : Soirée musicale 80
A wild night not to be missed, with Philippe Cataldo and Duo Ortet as guests of honour.
L’événement Soirée musicale 80 Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité
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