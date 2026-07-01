Dogs lover Tour Jetée Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Dogs lover Tour

Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Dogs lover tour aura au programme la présentation du refuge de Castillon, des jeux et des cadeaux

Le Dogs lover tour aura au programme la présentation du refuge de Castillon, des jeux et des cadeaux. .

Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie mairie@ville-courseulles.fr

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English : Dogs lover Tour

The Dogs Lover Tour will feature a presentation of the Castillon animal shelter, games and gifts

L’événement Dogs lover Tour Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité