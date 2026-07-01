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AGENDA · Courseulles-sur-Mer

Dogs lover Tour Jetée Courseulles-sur-Mer

dimanche 26 juillet 2026 · Jetée · Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Jetée
Adresse
6 Avenue du Général de Gaulle
Ville
14470 Courseulles-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Courseulles-sur-Mer

Dogs lover Tour

Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le Dogs lover tour aura au programme la présentation du refuge de Castillon, des jeux et des cadeaux
Le Dogs lover tour aura au programme la présentation du refuge de Castillon, des jeux et des cadeaux.   .

Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie   mairie@ville-courseulles.fr

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English : Dogs lover Tour

The Dogs Lover Tour will feature a presentation of the Castillon animal shelter, games and gifts

L’événement Dogs lover Tour Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité

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