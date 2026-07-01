Dogs lover Tour Jetée Courseulles-sur-Mer
dimanche 26 juillet 2026 · Jetée · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Dogs lover Tour
Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le Dogs lover tour aura au programme la présentation du refuge de Castillon, des jeux et des cadeaux
Le Dogs lover tour aura au programme la présentation du refuge de Castillon, des jeux et des cadeaux. .
Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie mairie@ville-courseulles.fr
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English : Dogs lover Tour
The Dogs Lover Tour will feature a presentation of the Castillon animal shelter, games and gifts
L’événement Dogs lover Tour Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité
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