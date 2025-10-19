Festival La Semaine Acadienne Projection gratuite du documentaire Une si jolie petite plage Cinéma Courseulles-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne Projection gratuite du documentaire Une si jolie petite plage Cinéma Courseulles-sur-Mer vendredi 7 août 2026.
Courseulles-sur-Mer
Festival La Semaine Acadienne Projection gratuite du documentaire Une si jolie petite plage
Cinéma 128 Rue Pasteur Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin raconte l’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick
Ce documentaire, réalisé par Arnaud Blin raconte l’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick, qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan Red (Bernières-sur-Mer) pour libérer Saint-Aubin-sur-Mer, Carpiquet….
Le documentaire Une si jolie petite plage est également directement à l’origine de la création du festival La semaine acadienne .
Cinéma 128 Rue Pasteur Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacadienne.net
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English : Festival La Semaine Acadienne Projection gratuite du documentaire Une si jolie petite plage
This documentary, directed by Arnaud Blin, tells the story of the Acadian soldiers of New Brunswick’s North Shore Regiment.
L’événement Festival La Semaine Acadienne Projection gratuite du documentaire Une si jolie petite plage Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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