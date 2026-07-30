Corso Fleuri Parade de vélos décorés sur la digue place de Gaulle Courseulles-sur-Mer
samedi 1 août 2026 · place de Gaulle · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
Corso Fleuri Parade de vélos décorés sur la digue
place de Gaulle Manège Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Vélos, trottinettes ou bien même poussettes vont défiler
Rdv à 14h à côté du manège avec votre vélos, votre trottinette, et votre poussette, en famille ou entre amis. Possibilité de décor sur place (papier, crépon, ballons etc. Animation pour tout âge.
Inscription au manège.
Départ à 16h du manège, place de Gaulle. .
place de Gaulle Manège Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 46 80
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English : Corso Fleuri Parade de vélos décorés sur la digue
Bicycles, scooters and even pushchairs will be on display
L’événement Corso Fleuri Parade de vélos décorés sur la digue Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité
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