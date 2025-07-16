Scène musicale du mardi Courseulles-sur-Mer
Scène musicale du mardi Courseulles-sur-Mer mardi 28 juillet 2026.
Courseulles-sur-Mer
Scène musicale du mardi
Place du General de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04
Concerts d’été face à la mer
Concerts en plein air organisés les mardis soirs durant l’été, dans une ambiance festive et conviviale face à la mer. .
Place du General de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Scène musicale du mardi
Summer concerts by the sea
L’événement Scène musicale du mardi Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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