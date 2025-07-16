Courseulles-sur-Mer

Scène musicale du mardi

Place du General de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04

Concerts d’été face à la mer

Concerts en plein air organisés les mardis soirs durant l’été, dans une ambiance festive et conviviale face à la mer. .

Place du General de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

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English : Scène musicale du mardi

Summer concerts by the sea

L’événement Scène musicale du mardi Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre