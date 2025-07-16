Terrasse musicale Courseulles-sur-Mer
Terrasse musicale Courseulles-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
Courseulles-sur-Mer
Terrasse musicale
Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-22
Concert et repas en plein air
Un concert en soirée dans une ambiance festive et conviviale, animé par un groupe de musique, avec les commerçants et les terrasses de Courseulles pour profiter d’un verre ou d’un repas en plein air. .
Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Terrasse musicale
Concert and open-air meal
L’événement Terrasse musicale Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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