Courseulles-sur-Mer

Terrasse musicale

Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-22

Concert et repas en plein air

Un concert en soirée dans une ambiance festive et conviviale, animé par un groupe de musique, avec les commerçants et les terrasses de Courseulles pour profiter d’un verre ou d’un repas en plein air. .

Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

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English : Terrasse musicale

Concert and open-air meal

L’événement Terrasse musicale Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre