UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Courseulles-sur-Mer

La Tricastine à Courseulles-sur-Mer Plage près de la Jetée Courseulles-sur-Mer

vendredi 24 juillet 2026 · Plage près de la Jetée · Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Plage près de la Jetée
Adresse
6 Avenue du Général de Gaulle
Ville
14470 Courseulles-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Courseulles-sur-Mer

La Tricastine à Courseulles-sur-Mer

Plage près de la Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21

Ambiance musicale pour danser jusqu’au coucher du soleil, une baignade pour se rafraîchir, un terrain de volley pour les plus sportifs, des espaces détente avec chiliennes
La Tricastine DJ-Truck fait escale à Courseulles-sur-Mer le 24 juillet en mode Beach Party !

Le temps d’une soirée, prenez des airs de vacances les pieds dans le sable !

Au programme une ambiance musicale pour danser jusqu’au coucher du soleil, une baignade pour se rafraîchir, un terrain de volley pour les plus sportifs, des espaces détente avec chiliennes.

Vous pouvez également apporter votre pique-nique et profiter de la soirée à votre rythme.

Que vous soyez entre amis, en famille, en couple ou en solo, venez partager une soirée festive et conviviale dans une ambiance estivale !   .

Plage près de la Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 31 89 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Tricastine à Courseulles-sur-Mer

Music to dance to until sunset, a dip to cool off, a volleyball court for the more active, and relaxation areas with deckchairs

L’événement La Tricastine à Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité

À voir aussi à Courseulles-sur-Mer (Calvados)