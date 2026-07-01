La Tricastine à Courseulles-sur-Mer Plage près de la Jetée Courseulles-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Plage près de la Jetée · Courseulles-sur-Mer
Informations pratiques
Courseulles-sur-Mer
La Tricastine à Courseulles-sur-Mer
Plage près de la Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Ambiance musicale pour danser jusqu’au coucher du soleil, une baignade pour se rafraîchir, un terrain de volley pour les plus sportifs, des espaces détente avec chiliennes
La Tricastine DJ-Truck fait escale à Courseulles-sur-Mer le 24 juillet en mode Beach Party !
Le temps d’une soirée, prenez des airs de vacances les pieds dans le sable !
Au programme une ambiance musicale pour danser jusqu’au coucher du soleil, une baignade pour se rafraîchir, un terrain de volley pour les plus sportifs, des espaces détente avec chiliennes.
Vous pouvez également apporter votre pique-nique et profiter de la soirée à votre rythme.
Que vous soyez entre amis, en famille, en couple ou en solo, venez partager une soirée festive et conviviale dans une ambiance estivale ! .
Plage près de la Jetée 6 Avenue du Général de Gaulle Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 31 89 54
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English : La Tricastine à Courseulles-sur-Mer
Music to dance to until sunset, a dip to cool off, a volleyball court for the more active, and relaxation areas with deckchairs
L’événement La Tricastine à Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Calvados Attractivité
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