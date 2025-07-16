Marché de l’artisanat Courseulles-sur-Mer
Marché de l’artisanat Courseulles-sur-Mer dimanche 23 août 2026.
Courseulles-sur-Mer
Marché de l’artisanat
Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Savoir-faire, créations, produits faits-maison
Mise en valeur de nos artisans locaux à travers le marché de l’artisanat, regroupant savoir-faire, créations originales et produits faits maison. Un moment chaleureux et authentique, offrant une vraie pause dans un monde de plus en plus dominé par le digital. .
Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr
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English : Marché de l’artisanat
Know-how, creations, home-made products
L’événement Marché de l’artisanat Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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