Fête du Canada Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Fête du Canada

Voie des Français Libres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

À la rencontre des animaux du Canada, initiation au hockey sur gazon, animations pour enfants, concert. Buvette et goûter canadien (payant). Programme complet sur notre site web

Le 1er juillet, le Canada célèbre sa fête nationale ! À cette occasion, le Centre Juno Beach, lieu de mémoire mais aussi centre culturel canadien en Normandie, vous invite à partager un après-midi festif aux couleurs du Canada avec son équipe canadienne

Animations gratuites pour découvrir le Canada de 14h à 18h

– Initiation au hockey (sur gazon) avec un guide canadien

– À la rencontre des animaux du Canada

– Découverte de la francophonie au Canada

– Animations pour les enfants (Coloriages, tatouages éphémères et espace photobooth)

– Profitez d’une buvette et d’un goûter canadien tout au long de l’après-midi (payant)

– À 16h Concert Pied’s Trad (gratuit)

Laissez-vous emporter par l’univers musical de Pied’s Trad, entre traditions québécoises, influences irlandaises et bretonnes. Composé de musiciens reconnus sur les scènes traditionnelles régionales et nationales, l’ensemble propose des arrangements originaux et des compositions qui font revivre l’esprit chaleureux des musiques de transmission.

Une après-midi pour célébrer le Canada en famille, découvrir sa culture et partager un moment festif au Centre Juno Beach ! .

Voie des Français Libres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 32 17 communication@junobeach.org

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English : Fête du Canada

Meet Canada’s wildlife, an introduction to field hockey, children’s activities, and a concert. Refreshments and Canadian-style snacks available (for a fee). Full programme on our website

L’événement Fête du Canada Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Cœur de Nacre