Atelier maquette diorama avec Déco palette Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Atelier maquette diorama avec Déco palette

Au Charbon 4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:30:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-09

Création d’un mini-monde en bois et matière de récupération. Dès 10 ans. Matériel fourni, prendre un tablier

Venez vous installer à l’atelier pour créer un mini-monde en bois et matière de récupération. Je mets à votre disposition sur l’établi des chutes de bois variées, des matériaux de récupération pour composer l’univers que vous avez en tête.

Vous piochez, vous assemblez, vous peignez selon votre imagination.

Pas de stress, pas de résultat précis à atteindre: juste un moment de détente, de créativité et de partage.

Durée 2h. À partir de 10 ans. Les enfants peuvent venir seuls. Matériel fourni (bois, colle, peinture, outils). .

Au Charbon 4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 31 38 87 87 cerdan.lionel@gmail.com

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English : Atelier maquette diorama avec Déco palette

Create a mini-world from wood and recycled materials. From age 10. Materials provided. Bring an apron.

L’événement Atelier maquette diorama avec Déco palette Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité