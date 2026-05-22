Courseulles-sur-Mer

Fête de la musique

Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez participer à la fête de la musique!

Venez participer à la fête de la musique! .

Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 31 89 54

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English : Fête de la musique

Come and take part in the music festival!

L’événement Fête de la musique Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Cœur de Nacre