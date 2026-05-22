Fête de la musique Courseulles-sur-Mer
Fête de la musique Courseulles-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
Courseulles-sur-Mer
Fête de la musique
Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez participer à la fête de la musique!
Venez participer à la fête de la musique! .
Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 42 31 89 54
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English : Fête de la musique
Come and take part in the music festival!
L’événement Fête de la musique Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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