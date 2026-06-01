Les ateliers sous le parasol Atelier Calytrix Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Les ateliers sous le parasol

Atelier Calytrix 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-23 09:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Choisissez la création qui vous fait envie parmi 4 thèmes Mobile Poissons, petits poissons et coquilles Saint-Jacques colorés. 2h, sur réservation, date et horaire à définir avec l’artiste

Cet été, Calytrix vous invite à découvrir ses ateliers créatifs, en collaboration avec l’Âme du Carton, pour tous ceux qui savent tenir une paire de ciseaux et un pot de colle ! À chaque séance, choisissez la création qui vous fait envie parmi quatre thèmes le Mobile Poissons, des petits poissons et coquilles Saint-Jacques colorés à assembler et suspendre chez soi ; le Diorama, une scène en trois plans à composer comme un vrai tableau vivant ; le Poisson Volant, inspiré des koinobori japonais, un poisson décoré de rubans de soie qui danse dans le vent ; ou le Hacky Sac, une petite balle légère à jongler avec les pieds. En deux heures, qu’il vente ou qu’il pleuve, vous repartez avec votre création sous le bras, après avoir découpé, collé, colorié et assemblé dans la bonne humeur. .

Atelier Calytrix 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 44 20 32 53 calytrix.art.info@gmail.com

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English : Les ateliers sous le parasol

Choose your favourite creation from 4 themes: Mobile Poissons, petits poissons and coquilles Saint-Jacques. 2 hours, booking required, date and time to be confirmed with the artist.

L’événement Les ateliers sous le parasol Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité